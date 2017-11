Niños con Síndrome de Down salen adelante con apoyo de sus familias

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.- Debido a que aún existe desinformación a cerca del Síndrome de Down, los padres que tienen un hijo con este trastorno no saben qué hacer ya que les difícil asimilarlo, es por ello que la Fundación Down de Puerto Vallarta ayuda a estas familias, toda vez que estos niños pueden salir adelante, ya sea trabajando en hotelería u otras empresas o teniendo su propio negocio.

Guadalupe Márquez, es directora de la Fundación asistencial para personas con Síndrome de Down y la cual ya tiene más de 30 años en Puerto Vallarta y lo que busca es el bienestar de las personas que sufren este síndrome a través de orientación, asesoría y apoyo a las familias ya que es importante que sepan que cuando un pequeño nace con ello no es el fin del mundo. “Deseamos que la familia se convierte en la unidad terapéutica que el niño con Síndrome de Down necesita, si bien hay terapias por fuera y lo pueden llevar a muchos lados, la familia es la base donde todo se construye”, expresó.

