Ningún Uber en corralón pese a facultad municipal para hacerlo

Puerto Vallarta, Jal.- Pese a que la Ley de Movilidad y Tránsito de Jalisco faculta al Ayuntamiento vallartense para sancionar recogiendo unidades de transporte público que no tengan permiso o licencia, la Subdirección de Vialidad y Tránsito Municipal no ha tomado la acción de recoger unidades Uber y remitirlas al corralón ya que no cuentan con permisos ni concesiones de la Secretaría de Movilidad, precisó a Tribuna de la Bahía el titular de Vialidad municipal Everardo Rubio Avalos. Si bien podrían hacerlo como autoridad municipal, hasta ayer miércoles solo tenían registro de 10 vehículos infraccionados derivado de la existencia de “connatos” a quienes lo único que hicieron fue recoger documentos, tarjeta o licencia. “El tipo de infracciones son por realizar un servicio distinto al autorizado, porque ellos traen un vehículo particular y no traen un permiso que el Gobierno del Estado te lo puede extender para esos casos”, dijo, sin embargo, no ninguna levantamiento de la unidad han hecho.

