Niña privada de su libertad logró escapar de su cautiverio

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHIA

Puerto Vallarta, Jal.- Ayer durante la madrugada se registró un hecho que no es muy común y que vecinos de Las Juntas creen que vaya a comenzar a operar una banda de trata de blancas o de sujetos que abusen de niñas o las corrompan.

La Policía Municipal fue informada de los hechos y luego de atender el reporte señalaron que esperarían puesto que posiblemente la menor estaba mintiendo para tapar su llegada tarde a casa y no la reprocharan por ello, pero una de las tías de la menor solicitó, casi obligó a los uniformados a levantar la carpeta la cual no fue recibida por el agente del Ministerio Público y no fue entregada hasta ayer por la mañana en Atención Temprana de la Fiscalía Regional donde se dijo se está integrando.

El temor que viven los familiares de la menor al pensar que pueda existir una banda o que esta banda vaya comenzando a operar en esa delegación, los puso de manifiesto y es por ello que han solicitado se investigue el caso para llegar hasta las últimas consecuencias.

Nota completa click aqui...