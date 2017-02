Niebla en la bahía es un efecto cíclico

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.-

El banco de niebla que se observó desde las primeras horas de la mañana y hasta media tarde se conoce como “niebla por advección” provocada por el choque de humedad entre la tierra y el mar, la cual se disipa una vez que se calienta la tierra, no se aprecia en toda la ciudad y es cíclica, dado que puede presentarse en febrero y en noviembre. Cabe mencionar que es humedad concentrada y no contaminación por lo que la población no corre ningún riesgo y puede volver a presentarse en los siguientes días, comentó el meteorólogo Víctor Manuel Cornejo López.

El catedrático explicó que este fenómeno ocurre, debido a que el viento por las mañanas va de tierra a mar y alrededor de las 10 y 11 de la mañana, se invierte y comienza a soplar desde el mar y por la noche se convierte en lo que se conoce como “brisa marina”, por eso cuando se está en la playa por la tarde, el viene del mar, pero en la noche es al revés.

