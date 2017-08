Negligencia del Ayuntamiento en incendio de llantas, consigna ambientalista

0 Compartidos Compartir Tweet

Tribuna de la Bahía

Puerto Vallarta, Jal.- Para la ambientalista Juanita Delgado, lo ocurrido el domingo 30 de julio (antier) en el ex basurero de Magisterio donde se quemaron más de 50 mil llantas, fue producto de una negligencia de autoridades municipales, dijo, ya que la propia instancia de gobierno reconoció que fue provocado ese intenso incendio, pero además, aceptó Aseo Público que esa zona es pasadero de gente. “Los basureros son fuentes contaminantes, deben estar bien resguardados, por salud pública no debería permitírsele el paso a la gente”, consignó.

La también presidenta del Consejo de Seguridad, Transparencia y Buen Gobierno, matizó que si ese lugar es pasadero de gente, “eso es más terrible todavía porque no hay una adecuada estrategia de control o una vigilancia real de una fuente contaminante. Los basureros son fuentes contaminantes, yo no me refiero incluso el tema de que se prenda o no se prenda, es por salud pública no debería permitírsele el paso a más gente, y el que entra ahí tendría que entrar protegido, tendría que entrar con máscaras o algo”, lamentó a Tribuna de la Bahía.

