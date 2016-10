Necesario trabajar en la prevención de conflictos laborales: COPARMEX

0 Compartidos Compartir Tweet

Dar certidumbre a los asuntos pendientes en las juntas de conciliación y arbitraje será un reto importante para la implementación de la Justicia Cotidiana

Puerto Vallarta, Jal.-

Durante su participación en el Foro de Análisis sobre la iniciativa de Justicia Cotidiana presentada por el Presidente de la República el pasado mes de abril, el Presidente de COPARMEX Gabriel Igartúa, se pronunció a favor de fortalecer la justicia laboral a partir de la cultura de la prevención, que permita a las empresas y colaboradores evitar en la medida de lo posible los conflictos laborales al señalar que no hay presupuesto que alcance si las demandas laborales van a la alza.

“Es necesario entender la corresponsabilidad que se tiene y el momento histórico frente al que estamos, estamos en un estado que lleva un liderazgo en muchos aspectos, pero si no rompemos y no estamos convencidos de romper con este paradigma y a trabajar en las coincidencias para avanzar, creo que estamos perdiendo la oportunidad histórica de dejar un precedente que puede resolver muchos problemas de modernización, productividad y al final de cuentas en la competitividad”.

