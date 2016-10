Necesario pasar por etapa de duelo para superar el cáncer

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.-

Aunque para los familiares y pacientes que han padecido cáncer es muy difícil hablar del tema y prefieren evitarlo para no lastimar a las personas, es necesario afrontar y hablar del tema, pues de no resolverlo pude seguir afectando al organismo.

Este fin de semana se realizó la conferencia “Duelo y superación del cáncer de mama” impartido por la psicóloga Blanca Estela Palafox, quien aseguró que en los casos de cáncer se debe tener una atención multidisciplinaria entre el médico oncólogo, nutriólogo y psicólogo, además de otros especialistas.

“La sola palabra cáncer es una bomba de emociones, tan solo tener el diagnostico o estar dentro del tratamiento o bien sea el diagnostico de un amigo o familiar, es una bomba de emociones, no solo al enfermo sino a todos los que los rodean”, comentó la especialista.

Refirió que regularmente recuerdan su vida, y se generan una serie de afectaciones.

