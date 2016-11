Necesario tener un lenguaje más claro en meteorología

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.-

Un lenguaje claro, consistente y preciso es el que los meteorólogos deben trabajar con medios de comunicación al momento de divulgar desde situaciones de riesgo ante un ciclón y en situaciones medias como el pronóstico del tiempo, a fin de no mal interpretarse y no alertar en vano a la población.

Profesores del Instituto de Meteorología de Guadalajara ofrecieron la conferencia “Que debe saber la población en caso de un ciclón” en el sentido de generar información precisa que proteja la integridad física de las personas, pero dando a conocer únicamente lo que la gente necesita, por lo que se hizo un llamado a no tener “incontinencia verbal”.

Refirieron que la meteorología al no ser Una ciencia exacta, surgen muchos falsos meteorólogos, alimentados por una población de poca memoria a corto plazo, ejemplificaron que en tiempo de lluvia es común escuchar “nunca había llovido tanto como este año” cuando se tienen registros históricos de lluvia.

