Necesario garantizar construcción del macrolibramiento hacia la Costa Alegre

Puerto Vallarta, Jal.-

A pesar que el trazo del macrolibramiento de Puerto Vallarta no está completamente por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se sabe que ya se tiene incluso licitado el primer tramo del aeropuerto a las Mojoneras, sin embargo se necesita garantizar la continuidad de este, para que los inversionistas que han puesto su mira en la Costa Sur, sean viables, consideró el diputado local Saúl Galindo Plazola.

Enfatizó que a la fecha se sabe de la construcción del Four Season en Cihuatlan, así como de los proyectos que tienen Luis Vuitton en la Huerta y Tomatlán, el hotel One an Only en Chalacatepec, el rancho turístico de Santamaria de Chala y los hoteles de Alejandro Fernández, de ahí que se tiene una serie de proyectos turísticos en los municipios de Cabo Corrientes, Tomatlán y La Huerta, sin embargo no hay atención por parte del gobierno del estado.

Detalló que incluso la ampliación que se realiza de Tomatlán al Tuito en la carretera 200 está mal hecho, por eso se hace un llamado al gobierno de estado para que se busquen los mecanismos y los recursos para la construcción del macrolibramiento, no solo la vía corta, GDL-Vallarta, sino el proyecto completo que beneficie a la costa sur del estado.

