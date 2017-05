NARRO ROBLES PONE EN MARCHA EL PRIMER HOSPITAL GENERAL EN YAJALÓN, CHIAPAS

0 Compartidos Compartir Tweet

En la Unach subrayó que la formación de los médicos se debe basar en el fomento del humanismo y la conciencia social

El Secretario de Salud, José Narro Robles, inauguró el primer hospital general en el municipio de Yajalón, el cual dará servicio a casi 300 mil habitantes de los municipios de Tumbalá, Tila, Sitalá, Sabanilla y Chilón del norte del estado. Además, entregó una ambulancia aérea adquirida con recursos del Seguro Popular, que reducirá el tiempo de traslado de los pacientes.

Narro Robles, acompañado por el gobernador Manuel Velasco Coello, y el secretario de Salud del estado, Francisco Ortega Farrera, recorrieron el nuevo nosocomio Manuel Velasco Siles, que facilitará la atención pronta y oportuna de los pacientes.

Esta nueva infraestructura reducirá la mortalidad general, sobre todo la materna e infantil. Cuenta con servicios de medicina y cirugía generales, preventiva, interna y tradicional, terapia intensiva, dos quirófanos, neonatología, pediatría, traumatología, ginecología, atención prenatal, colposcopia, psicología y nutrición, así como área de emergencia.

Durante su visita de trabajo por Chiapas, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, el doctor José Narro también dictó la conferencia magistral El Humanismo en la Formación de los Médicos y la Salud de México, como parte de la celebración del X Aniversario de la Facultad de Medicina Humana Dr. Manuel Velasco Suárez de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Ahí, subrayó que la formación de los profesionales de la medicina se debe basar siempre en el fomento del humanismo y la conciencia social, pues estos valores no son asunto del pasado, y no tienen sustituto alguno, ya que la salud no es una mercancía que se rija por las reglas del mercado.

Destacó que los profesionales de la salud deben saber escuchar y recoger las inquietudes de los pacientes, consolar en duro trance de la enfermedad y actuar siempre con apego a la ética de la profesión, herramientas que, dijo, son insustituibles en la actuación de este gremio.

Todos los días, hizo énfasis, debemos reforzar los valores que caracterizan esta profesión, compromiso que se refirma en la atención que otorgan las instituciones de salud pública, y el cual se debe robustecer con la cobertura universal, acercar los servicios médicos a toda la población y brindar mayor calidad sin demerito de la calidez que se demanda. En su exposición, el titular de Salud hizo referencia a dos grandes personajes de la medicina mexicana: Manuel Velasco Suárez e Ignacio Chávez.

De este último citó: “no hay peor forma de mutilación de un médico que la falta de cultura humanística, quien carezca de ella podrá ser un gran técnico en su oficio, podrá ser un sabio en su ciencia, pero en lo demás, no pasará de ser un bárbaro”.

Narro Robles se refirió entonces a los jóvenes estudiantes. Los llamó a que nunca olviden el compromiso con los más altos valores del ser humano y con la sociedad a la que se deben y, sobre todo, no olvidar la importancia de los valores laicos para la cohesión de las sociedades.

Asimismo, los exhortó a seguir el comportamiento de los grandes maestros como Velasco Suárez e Ignacio Chávez, quienes fueron dos de los constructores del sistema de salud pública.

Más tarde, José Narro Robles recibió el pergamino de visitante distinguido por parte del gobernador Manuel Velasco Coello y del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor.

