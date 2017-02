El muro no es broma: Trump

0 Compartidos Compartir Tweet

Washington, DC.-

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que la construcción de un muro en la frontera con México se trate de una broma y aseguró que ya está siendo diseñado.

“Créanme, el muro está siendo diseñado justo ahora. Mucha gente dice ‘oh, Trump sólo estaba bromeando con el muro’. No estaba bromeando, yo no bromeo (…) no bromeo sobre cosas como esa.

“Vamos a tener un muro, será un gran muro y será una gran ayuda. Sólo pregúntenle a Israel sobre muros: los muros funcionan. Sólo pregúntenle a Israel”, afirmó el Mandatario durante una comparecencia ante la Asociación Nacional de Sheriffs.

