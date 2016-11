Muere ahogado en “Los Muertos”

0 Compartidos Compartir Tweet

Heriberto Jiménez

TRIBUNA DE LA BAHIA

Puerto Vallarta, Jal.-

Este sábado se registró otro ahogado más en la ciudad; un joven oriundo de la Ciudad de México, se metió al mar en el Muelle de Olas Altas junto con una amiga, al no pisar el fondo comenzaron a manotear. Ella fue rescatada por un amigo, pero el joven desapareció en el agua.

Personal del cuerpo de Guarda Vidas de Bomberos, acudió al llamado de auxilio y luego de realizar barridos en la zona lograron encontrarlo dos horas después del hecho; pero sin vida.

Se dijo que el joven de apenas 19 años de edad era vecino de la Ciudad de México y no tenía domicilio estable en esta ciudad; pero trabajaba en un bar de la delegación de El Pitillal.

Fue a las 09:00 horas de este sábado, cuando personal de la Policía Municipal, recibieron el reporte de que en la playa de Los Muertos a la altura del Muelle, se encontraba una persona desaparecida en el mar. Elementos de la Policía Turística se apersonaron al lugar donde se entrevistaron con una pareja de jóvenes, los cuales señalaron que su amigo Camilo “NN” de 19 años se había metido a bañar junto con la joven y que ambos llegaron a un lugar donde ya no tocaron piso, por lo cual comenzaron a ahogarse.

Nota completa click aqui...