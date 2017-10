Morena, PAN y PRD ya se clavaron la lana de octubre y ahora van por la de noviembre, afirma Enrique Ochoa Reza

0 Compartidos Compartir Tweet

• Destaca el líder nacional del PRI que estos partidos políticos empeñaron su palabra y no la honraron

• Subraya que están a punto de embolsarse el dinero del pueblo de México

• Afirma que Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y Alejandra Barrales son unos mentirosos y unos simuladores

• ¿Qué se puede esperar de un populista autoritario, como López Obrador, que no cumple su palabra empeñada?, cuestiona Ochoa Reza

• ¿Cuál es la explicación que le darán Anaya y Barrales a la gente que despidieron de sus partidos, si a la fecha no han otorgado el dinero a los damnificados?, pregunta el dirigente del PRI

El Presidente del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza, manifestó que el PAN, el PRD y Morena ya se clavaron la lana de octubre y ahora se van a clavar la de noviembre. Están a punto de embolsarse el dinero del pueblo de México. Serían más de 63 millones de pesos que llegarían a las cuentas de Morena. En el mismo sentido, el PAN se clavaría más de 126 millones de pesos y el PRD cerca de 76 millones de pesos, correspondientes a octubre y noviembre, que deberían destinarse a la reconstrucción. ¿Qué esperan para cumplir su palabra?

Afirmó que Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y Alejandra Barrales son unos mentirosos y unos simuladores.

Es una incongruencia que en el mismo Frente, el Partido Movimiento Ciudadano sí ha renunciado a los recursos del INE, mientras el PAN y el PRD no lo han hecho. Hay que recordar que los tres partidos hicieron el mismo compromiso en un video en redes sociales y ante los medios de comunicación.

“Ricardo Anaya transfirió 50 millones de la cuenta del PAN hacia otra cuenta privada, postergando reticentemente la entrega de esos recursos hasta el primer trimestre de 2018. Recurrentemente, Anaya se sale por la tangente inventando cortinas de humo para no entregar el dinero.

“De hecho, el manejo de los 50 millones de pesos depositados en cuentas privadas es obscuro. ¿Quién se quedará con los intereses que producen esos recursos? ¿Quién tiene derecho a firma sobre el dinero que proviene del pueblo de México? Todos sabemos que a Ricardo Anaya le gusta hacer cochinitos” afirmó Ochoa Reza.

“Alejandra Barrales dijo que corrió gente, pero no ha registrado ninguna aportación del PRD a la emergencia o a la reconstrucción. Tampoco ha renunciado al financiamiento público. Y Andrés Manuel López Obrador no solamente no ha cumplido con lo ofrecido de renunciar al 100% del financiamiento público, sino que ha simulado el reparto de bienes, ocultando en un supuesto Comité de Cuates que a la fecha no ha informado a la opinión pública información alguna sobre el manejo del dinero o el apoyo en especie que dicen haber ofrecido a los damnificados”, cuestionó el Presidente del PRI.

“La emergencia les pasó de noche. Nosotros en el PRI les enviamos oportunamente las cartas con el formato de renuncia ante el INE, para que pudieran ceder los recursos públicos a la reconstrucción, de acuerdo con la Ley electoral. El apego que sienten hacia los recursos públicos puede más que la generosidad hacia las personas en desgracia”, indicó.

Enrique Ochoa Reza afirmó que aún hay tiempo para que Morena, el PAN y el PRD renuncien al financiamiento público y apoyen la reconstrucción en marcha.

“Han transcurrido 40 días desde el lamentable suceso. Aún podrían renunciar al financiamiento público correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de este año. Urge que lo hagan. Esto pudiera representar un monto cercano a los 266 millones de pesos, sumando los recursos de estos tres partidos”, señaló.

http://www.tribunadelabahia.com.mx/wp-content/uploads/2017/10/WhatsApp-Audio-2017-10-30-at-8.37.05-AM.mpeg

