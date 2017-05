Morena es la única opción ciudadana, no les voy a fallar: Navarro Quintero

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

BAHIA DE BANDERAS, NAY.- El candidato a la gubernatura del Partido Movimiento Regeneración Nacional, diagnosticó que el proceso abarcó, una campaña difícil, por los intereses que más que de los partidos políticos, de quien los manejan, que no quieren soltar el poder porque económicamente y en otros aspectos, le reditúan.

Resaltó que hay por una parte, una lucha de rico, por regalar un capricho a un hijo por ser Junior la gubernatura del estado de Nayarit y por otro lado la imposición de un candidato por delpoder, por parte del sistema que le apoya de manera desmedida, para abonarle en votos.

En MORENA, dijo, hay un esfuerzo de lucha en el espíritu para la atención de las causas sociales, humildemente económica, muy por debajo del tope de campañas.

La guerra sucia y los daños a la propaganda electoral, que se han registrado en Bahía, mencionó, que son una muestra de una política que tiene que destaparse porque está llena de cochambre.

En este sentido, subrayó que tienen que reivindicar la política, para rescatar la credibilidad y ganar la confianza social, con MORENA, las cosas van a superar y es necesario que la confianza se exprese, pero también hoy en día morena como una nueva alternativa de no puede fallar en lo más mínimo que es la confianza social.

Tenemos y vamos a cumplirles a los ciudadanos, con un gobierno que lleve las cuatro “H” que es un gobierno honesto, humano, humilde y entre hermanos.

El ciudadano tiene que pensar en el Nayarit y en Bahía, que dejaran de herencia a las futuras generaciones, actualmente está lastimado, porque está viendo el robo, el deterioro ambiental y otro, que en la vida institucional se siente como el desquebrajó.

Finalmente, precisó que hay problemas y muchos, pero se pueden solucionar y debe de haber optimismo, por eso ruego, dijo Miguel Ángel, a la confianza, a la voluntad, porque se cómo ha sido la vida del ciudadano y no les voy a fallar, la experiencia que tengo y el origen, me obligan a no fallar y dejar un Nayarit más justo, vigoroso y democrático, con una esperanza para todos, agregó.

