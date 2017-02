Líder natural de Bucerias, Patricia Jiménez, vecina del pueblo y quien trabaja en favor de la comunidad, se ha ganado el respeto de la comunidad por su labor.

Ella ha estado al pendiente del trabajo de Omar Reynozo auxiliando a familias necesitadas, por lo que la señora Patricia no vacila en externar su opinión sobre el papel que debe dársele al doctor Omar: “Yo he tratado mucho con él, lo he visto siempre con una sonrisa, es muy buena persona, siempre le ha cumplido a la gente, no es el único trabajo que ha tenido, tiene una trayectoria en el servicio público apoyando a la gente y le ha cumplido a las familias; es el mejor.”

La señora Patricia ha recurrido en ocasiones al apoyo de Omar Reynozo en casos difíciles para ayudar a personas muy necesitadas: “En lo particular he visto que a varias familias las ha ayudado y a varías personas las ha ayudado bien.”

Por ello señala la señora Patricia que es el momento de Omar Reynozo: “Omar Reynozo ya se ganó la oportunidad y se lo tiene ganado desde hace mucho tiempo ser presidente, ha ayudado a mucha gente, ha estado siempre bien dispuesto, yo ya lo siento presidente de Bahía de Banderas!”

Entusiasmada cerró su mensaje con convicción: “Yo voy con Omar Reynozo para presidente, mi familia y Bucerias y toda la gente que conozco esta con Omar Reynozo y, vamos a la presidencia en el 2017 y adelante!”