Mis raíces, mi familia y mis hijos, la clave del éxito: Mago Ortiz

Tribuna de la Bahía

Puerto Vallarta, Jal.-

Si hay alguien con honestidad y franqueza al decir las cosas, esa es Margarita Ortiz Muñoz, una mujer con 65 años de edad que nació en la delegación de Ixtapa, Puerto Vallarta, quien dijo haber tenido “una infancia muy feliz” al lado de sus ocho hermanos y de sus padres don José Ortiz Flores y Margarita Muñoz Estrada, ambos finados, pero que en su momento sembraron valores de vida que hoy en día han hecho de Mago Ortiz una empresaria vallartense reconocida, querida por muchos, odiada por otros cuantos…

“A mí lo que me ha impulsado son mis hijos. He sido una guerrera, he sido una mujer que no me canso, soy incansable, sigo luchando. Sí tú me dices “no”, sigo. Nunca me peleo contigo ni digo absolutamente nada, sigo, sigo, sigo. Así pasen 20 años, pero tú vas a usar mi producto. He sido testaruda, necia. Hoy se me cierran las puertas pero sé que en otro momento se me van a abrir”, acentuó la madre de cuatro hijos: Michelle, Juárez Enrique, Alfredo y Andrés.

