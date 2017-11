Mil 195 aspirantes aplican examen de ingreso al CUCosta

0 Compartidos Compartir Tweet

Correspondiente al calendario escolar 2018-A, que inicia el 16 de enero

El Centro Universitario de la Costa (CUCosta) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) aplicó el sábado pasado la Prueba de Aptitud Académica College Board a un total de mil 195 aspirantes, quienes concursan por un espacio en uno de los 17 programas educativos del campus Puerto Vallarta.

La cifra representa el 94.92 por ciento de los aspirantes citados al examen de ingreso, mismo que transcurrió con normalidad durante su aplicación y sólo con incidencias menores a causa de las altas temperaturas y el nerviosismo de algunos jóvenes; según lo informó la coordinadora de Control Escolar del CUCosta, doctora Claudia Patricia Figueroa Ypiña.

“Iniciamos actividades a partir de las 6:00 horas. Los aspirantes comenzaron a ingresar a las 7:30 horas”, explicó. Tres aulas que estuvieron completas previo a las 9:00 de la mañana, hora fijada para el inicio de la prueba, comenzaron antes. El resto lo hizo en tiempo y forma. La aplicación del examen de ingreso duró cuatro horas.

Para el calendario escolar 2018-A, la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero se ubicó como la de mayor demanda con 349 aspirantes; en segundo lugar, la Licenciatura en Administración con 125 y la carrera de Enfermería con 101 candidatos. En contraparte, las carreras de menor demanda fueron la Licenciatura en Artes Visuales, en sus orientaciones para la Expresión Fotográfica (ocho) y para la Expresión Plástica (doce), y Diseño para la Comunicación Gráfica (doce).

El CUCosta Sede Tomatlán ofertó únicamente la Licenciatura en Administración con ocho aspirantes. “La sede tiene su mayor demanda en los ciclos B, que es cuando tenemos el egreso de la mayoría de los bachilleratos, tanto de Puerto Vallarta como de la región de Bahía de Banderas”, manifestó Figueroa Ypiña.

Para continuar con el trámite de ingreso, los aspirantes deben presentar en la Coordinación de Control Escolar su acta de nacimiento, certificado de bachillerato y credencial de aspirante con el sello de aplicación del examen de ingreso, a partir de este lunes 6 de noviembre y hasta el viernes 5 de enero de 2018.

Los aspirantes con estudios de bachillerato en las preparatorias de la UdeG, que hayan validado de manera previa su código como estudiantes, concursan electrónicamente y no es necesario que entreguen ni acta de nacimiento ni certificado de bachillerato.

A los jóvenes foráneos se les recomienda acudir personalmente a realizar el seguimiento del trámite de ingreso. “Estos trámites hay que hacerlos personalmente, porque una tercera persona no puede decidir por ti”, enfatizó la Coordinadora de Control Escolar. “Si la documentación no cumple, me tiene que firmar una carta responsiva porque su documento no trae alguna información que deba de contener y para que no tenga efecto de rechazo, en ocasiones les hacemos firmar una carta compromiso. Una tercera persona no la va a poder firmar, tiene que ser el aspirante”.

El dictamen de ingreso se publicará el 9 de enero de 2018 en el portal de la Coordinación General de Control Escolar de la UdeG y “La Gaceta UDG”.

Es importante que aquellos aspirantes admitidos, verifiquen en el sitio web del CUCosta y en las redes sociales institucionales (Facebook y Twitter), las fechas de inicio de los cursos de inducción, ya que es obligatorio para todos los estudiantes de primer ingreso. ■

