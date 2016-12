Mienten sobre tarifas de los camiones Medina

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.-

Un caos con el costo del pasaje de los camiones Medina ya que este jueves por la mañana se confirmó por la propia empresa que se iban a suspender las nuevas tarifas sin embargo estas no se respetaron lo que molestó a los usuarios, por lo que el incremento permanecerá y será de un máximo de tres pesos.

Un sinfín de quejas por parte de los usuarios del transporte Medina, los cuales no saben si realmente subió el pasaje o no dado que no se les avisó a tiempo, además de que supuestamente no se iban a incrementar el día de ayer, hasta nuevo aviso, no se respetó y los choferes continuaron cobrando las nuevas tarifas, las cuales tienen un incremento de uno, dos y hasta tres pesos en los viajes largos como San Juan.

Nota completa click aqui...