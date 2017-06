México debe de apostarle a la tecnología e innovación

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.- México debe de pensar que forma parte de los líderes de la actividad turística, por lo cual debe de comportarse como tal y eso conlleva a invertir en la gente, en la tecnología, innovación, mercadotecnia y adecuar los productos o servicios que ofrece, así lo manifestó Pablo Azcárraga Andrade, Presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico durante la ponencia “Panorama del Turismo en México” en la convención anual de AMDETUR 2017.

Al respecto, afirmó que el 2016 fue un año histórico en materia turística para México, por lo que al año el país recibe 35 millones de turistas, “México no solo cuenta con los atractivos naturales, culturales y geográficos si no también con otras ventajas que muchos destinos países quisieran, entre ellos destaca la combinación de mercados (nacional e internacional) que al viajar en diferentes épocas del año no pone en una situación privilegiada”, expresó.

Nota completa click aqui...