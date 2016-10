Médicos mexicanos celebraron su Día

0 Compartidos Compartir Tweet

México.-

Para describir la profesión de un médico, no sólo basta conocimiento, sacrificios y noches de desvelo, sino una vocación que muchos de ellos la sumen con verdadero compromiso, haciendo honor al juramento hipocrático.

El ejercicio de la medicina a través de los siglos, arrojó un aforismo de origen incierto: “Curar a veces, aliviar con frecuencia, consolar siempre”, que se le atribuye a Hipócrates, padre de la medicina, pero también a los médicos, el estadounidense Edward Livingston Trudeau y hasta los franceses Bérard y Gubler, entre otros.

Sin embargo, esta frase doctrinal, sin duda describe el papel que debe ejercer el experto con sus pacientes, una forma de asumir que la medicina no es una ciencia exacta y que no tiene soluciones para todos, aunque la facultad que otorga esta profesión siempre puede ayudar, aunque sea a través del consuelo.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hasta el segundo semestre de 2014, México contaba con aproximadamente 343 mil 700 personas con formación de médico y quienes además pertenecen a la población económicamente activa, es decir 82 de cada 100 profesionistas.

Nota completa click aqui...