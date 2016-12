Más de mil carros llenan sus tanques de gasolina por pánico al desabasto

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.-

Debido a los rumores por un supuesto desabasto de gasolina en la ciudad y Bahía de Banderas, José de Jesús Guzmán Reynoso, gerente operativo de estaciones y servicios de Servigaso en Puerto Vallarta consideró que eso ha provocado que no haya combustible en algunas gasolineras, toda vez que por día hasta mil 500 carros llegan a cargar sus tanques.

Guzmán Reynoso mencionó que efectivamente desde este miércoles la gente comenzó a llenar sus tanques por rumores y pánico de que supuestamente cerrarán las gasolineras el día de hoy y mañana, sin embargo en las 13 estaciones de este grupo no habrá dicho cierre al menos que haya un desabasto de combustible.

“No es cierto que vayamos a cerrar estos dos días, las estaciones que en un momento dado llegarán a cerrar o a parar la operación será porque carecemos del producto para vender y no por retener el combustible”, señaló. Indicó que PEMEX tiene demasiados vehículos de diferentes estados del país para suministrar el combustible, tanto así que hay filas de hasta 90 carros antes que una pipa pueda cargar.

Nota completa click aqui...