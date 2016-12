Más de cinco kilos puede llegar a subir de peso en diciembre

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.-

En estas fechas decembrinas, las personas pueden aumentar hasta más de cinco kilos por comer en exceso por lo que es recomendable comer en proporciones pequeñas, no dejar de hacer ejercicio, tomar mucha agua y no excederse con el alcohol, así lo indicó la nutrióloga Gabriela Romero Suárez, encargada del programa de alimentación activa en la Octava Región Sanitaria

En este sentido, mencionó que para estas fechas decembrinas son más de cinco kilos lo que una persona puede subir por no comer moderadamente así como el abuso del alcohol. Dijo que se ha observado que en estas fechas las urgencias para los hospitales aumentan debido al abuso que se tiene de alimentos como de las bebidas embriagantes. Aunado a ello las personas que tienen alguna patología como hipertensión diabetes y abusan de la comida puede agravarse.

Nota completa click aqui...