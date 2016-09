Más de 4 mil analfabetas en Puerto Vallarta

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.- Según cifras del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, en la ciudad existen 4 mil 261 personas que no tienen la habilidad de leer y escribir lo que significa que son analfabetas, sin embargo en lo que va de este año en el municipio, se han alfabetizado a 44 por lo que no es una cifra alarmante para el destino, indicó Enrique Martínez Gómez Trejo, Coordinador de Zona del INEEJAD en Puerto Vallarta

Dado que el día de hoy es conmemora internacionalmente de la Alfabetización, el INEEJAD informó que en Puerto Vallarta la cifra de analfabetas no es muy grave y no ha crecido el índice, por lo que son más de 4 mil quienes no tienen la habilidad de la compresión de la escritura y la lectura sin embargo, desde enero hasta la fecha este instituto ha alfabetizado en la ciudad a 44 personas y 34 están en nivel inicial de primaria.

