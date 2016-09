Marco Antonio Martínez Ríos Médico de corazón

0 Compartidos Compartir Tweet

Natalia Vitela

Ciudad de México.-

A sus 78 años su corazón late sano, y es que el cardiólogo Marco Antonio Martínez Ríos predica con el ejemplo. De hecho, pese a tener a su mando una de las principales instituciones de salud cardiovascular en México, pues es director del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, se da tiempo para realizar ejercicio de lunes a lunes.

Pero, además, es un cardiólogo con mucho corazón: por mucho tiempo ofreció consulta gratuita, ya que aprendió que ejercer la medicina no sólo significa ganar dinero, sino ayudar a la gente.

El especialista bucea, juega tenis, golf y asiste regularmente al gimnasio. La herencia fue determinante; su padre, profesor de educación física, tuvo que ver con la organización de los Juegos Panamericanos y de las Olimpiadas.

“El buceo ha sido mi vicio loco. He buceado en todo el mundo. He buceado en Australia, en la Polinesia francesa, en Hawai; en todo México”, cuenta.

Ahora también bucea con hijos y nietos, con los que comparte su gusto por el tenis y el golf.

