Mantendrá la seguridad de Nayarit hasta el último día de su Mandato

TRIBUNA DE LA BAHIA

Bahía de Banderas, Nay.-

Ante los hechos ocurridos la semana pasada, en la capital del estado, y que como consecuencia generó una serie de rumores en el municipio, al grado de señalar actos delictivos en distintas zonas, el Gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda envió un mensaje a la población de Bahía de Banderas.

Ante el señalamiento de Tribuna de la Bahía, sostuvo que el tema de seguridad ha costado muchas vidas, así como tener orden. Y aunque le falta 7 meses de gestión, es un tema que no va a soltar, ya que durante 6 años mantuvo orden y tranquilidad.

“Lo ocurrido la semana pasada en Tepic, no fue un acto de inseguridad, sino de seguridad, que es totalmente diferente. Es decir que no hubo violencia desbordada, por lo que las fuerzas armadas, con la dirección de gobierno del estado, se hizo un acto de seguridad, al no permitir que vuelvan las balaceras. La sociedad debe saber que hay gobierno y es un mensaje a los delincuentes”.

