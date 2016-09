Manejar aquí está en #HardMode: la movilidad en México es más difícil que nunca

0 Compartidos Compartir Tweet

-Las inundaciones, baches, semáforos descompuestos y construcciones viales, son algunos de los problemas de movilidad que hacen que las calles que recorren los mexicanos estén en #HardMode.

En redes sociales se usa este hashtag para describir un nuevo nivel de dificultad al tomar el volante en México. Y bueno, lo que demuestra es que, si ya de por sí es complicado transitar, todavía se puede poner peor. Aún así lo enfrentamos diariamente.

Sin importar a dónde vayas, tu camino está en #HardMode cuando experimentas situaciones como un semáforo descompuesto a 10 minutos de tu hora de llegada, sobrevives al tráfico con lluvia y evitas a toda costa una coladera abierta.

Sin embargo, hay tres factores a los que hacemos frente todos los días.

Nadie cede el paso

Lograr que los demás vehículos te cedan el paso, es parte de lo que hace #HardMode nuestro día a día. Puede parecer un suplicio y más a la hora de pedir el “por favor, me dejas pasar”, echando la mano para delante como si te sacudieras algo y la persona que no te dejó pasar se hace la que no se dio cuenta de tus señas. La verdad es que esto nunca funciona, de cualquier forma tenemos que llegar aunque otros conductores pongan nuestra ruta en #HardMode.

Usar las direccionales

Avisar hacia dónde vamos a dar vuelta es una regla básica en todas las ciudades, esto ayuda a llevar un orden y a que los demás puedan bajar la velocidad con antelación. Habrá sus excepciones, pero la gran mayoría de los automovilistas hacen que manejar sea un desafío en #HardMode, porque si no avisan, una vuelta abrupta lo complica todo.

Los baches que duran más

Seguramente conoces algún bache de tu colonia que lleva mucho tiempo en su lugar, son los baches que permanecen más tiempo y se vuelven parte del paisaje. Imagina que vas manejando y comienza a llover, no ves para cuando pare la lluvia y te das cuenta que los autos de adelante están esquivando un bache que ya no es visible porque se formó un charco. En estos momentos no habrá alguien que te salve, tienes que seguir tu camino a pesar de que esté en #HardMode.

Al tomar el volante, no importa la música que escuches, si te echas todos los audiolibros para estar entretenido o si platicas a través de un manos libres con tu mejor amigo; hoy en día llegar a tu destino está en #HardMode y es un reto que debes enfrentar día con día.

