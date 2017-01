Mañana es la Carrera de Reyes

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.- No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla y la comunidad de corredores y trotadores de la región podrá empezar el 2017 haciendo lo que más les gusta, pues mañana domingo 08 de enero se realizará el primer evento atlético del año, se trata de la ya tradicional Carrera de Reyes Magos que se realiza por quinto año consecutivo.

Además de reunir por primera vez en el año a los corredores de Puerto Vallarta, éste evento tiene como objetivo reunir juguetes para hacerlos llegar a los niños menos afortunados y arrancarles una sonrisa.

El esfuerzo lo encabeza Ramsés Moedano, quien cuenta ya con un grupo de colaboradores que se han sumado a esta causa.

