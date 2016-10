0 Compartidos Compartir Tweet

Nos dijeron que va haber recortes, esas medidas que sangran, “pero necesarias”.

Nos dijeron que en salud, el campo, turismo, educación, va haber recortes.

Nos dijeron que se gastará menos en el 2017.

Supimos, si, que el país fue llevado a deudas históricas.

Supimos que el dólar llegó a rebasar la banda de los 20 pesos.

Sabemos que por falta de recursos no se ha vigilado el Golfo de California como debiera, llevando al extremo una patética experiencia: la reducción de la población de la vaquita marina que con 60 ejemplares se encuentra en completo riesgo de extinción. Y por tal la falta de acciones de certidumbre para contener la depredación marina por la comercialización del dorado y del marlín.

Sabemos tanto y nos han dicho tanto, que todo se reduce al presupuesto.

Pero si hay dinero. Nada más que se lo están robando o están haciendo un uso ineficiente o gandaya en la más completa y descarada impunidad.

En Veracruz, Sonora, Chihuahua, Quintana Roo y tanto otros lugares son miles de millones de pesos malversados que no se traducen en bienestar social.

Y lo sabían los tres poderes (el Ejecutivo federal, el Legislativo, el Judicial) y nadie actuó por la eficiencia o por la justicia. En el descaro mismo dos gobernadores (uno del PAN y otro del PRI) andan de pelada. Les dejaron destruir a sus estados y hasta la justicia se manifestó lenta.

En Veracruz es una burla cuando se habla que en los cargos por asociación delictuosa y lavado las acusaciones contra el priista Javier Duarte apuntarían a 600 millones de pesos, cuando hay observaciones no sustentadas por 35 mil millones de pesos por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

No sólo se está ante miles de millones de pesos malversados, sino ante el hecho brutal que el sistema político que nos rige, corrupto y corruptor, permitió que se malversaran. Y que se escaparan los presuntos responsables.

Si hay dinero pero se lo están robando.

Y vienen los recortes.

Si hay dinero, pero se lo están robando en la más descarada impunidad.

Y si hay dinero pero se lo están llevando con largas listas “asesores” y secretarias, como lo hacen los partidos políticos en el Instituto Nacional Electoral –INE—y de cuyos hechos la Agencia Reforma en la edición de Tribuna de Los Cabos de este lunes 24 en nota por separado se da cuenta.

Millones de pesos que se van a bolsillos privilegiados. Es posible que los partidos políticos –desde el PRI, PAN, PRD hasta Morena—tengan necesidad de sus “asesores” y secretarias a los que se les destinan partidas millonarias, pero en esa necesidades partidistas debería de haber conciencia y solidaridad con los ciudadanos, con los contribuyentes.

Si el dinero se lo van a robar, y permitir que se robe, entonces, que bajen los impuestos. Si hay para robar mejor que se quede el dinero en los bolsillos de sus propietarios. Y hay dinero para el despilfarro, por igual que se bajen los impuestos para que se incurra en malversaciones.

Deberían de darse actos congruentes por parte de los partidos políticos de la realidad nacional, de las realidades regionales. No más descaro de malversaciones.

El dinero que se tiene debería de generar bienestar, no impunidad.

El dinero que se tiene no debería de permitirse que se robara.

Pero Veracruz, entre otros casos, es un ejemplo, de cómo el sistema mira hacia otro lado, mientras se perpetra el latrocinio.

Ayer, los médicos y enfermeras se manifestaron por diversos puntos del país en demanda que no haya recorte por 10 mil 800 millones de pesos al sector salud. Pero, en el contraste se habla de manejos no fundamentados por 35 mil millones de pesos en Veracruz. Esto nada mas en un estado.

Si hay dinero. No debería haber recortes.

Si hay dinero. No debería de haber mas endeudamiento.

Si hay dinero, no debería de haber malversados:

Canta Alfredo Zitarrosa:

“En mi país, qué tristeza,

la pobreza y el rencor.

Dice mi padre que ya llegará

desde el fondo del tiempo otro tiempo

y me dice que el sol brillará

sobre un pueblo que él sueña

labrando su verde solar.

En mi país, qué tristeza,

la pobreza y el rencor…(Adagio en mi país)”.

