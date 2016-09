Mala imagen da el centro de Vallarta

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.-

Ante lo descuidado que luce el centro de la ciudad en donde las paredes de algunos comercios se encuentran rayadas y descarapeladas, José Ludwig Estrada Virgen señaló que es responsabilidad del Ayuntamiento este problema y no es la imagen que se quiere proyectar al turista que vacaciona en este destino. Aunque por otro lado se promete la implementación de una campaña de rehabilitación para este lugar entre el municipio y el Fidetur.

Ante este tema Estrada Virgen, comentó que es responsabilidad del Ayuntamiento arreglar ese problema ya que da mal aspecto al turista y más al de poder adquisitivo alto ya que no espera ver paredes con grafitis cuando recorre el centro de la ciudad, “el turista quiere encontrar la casa limpia, agradable y no por ser temporada baja tenemos que descuidarla”, indicó.

Nota completa click aqui...