Los taxistas no son autoridad para impedir el servicio de Uber en PV

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta, Jal.- Los taxistas no son autoridad para impedir que Uber ofrezca su servicio a los vallartenses, por lo que los bloqueos entre estos solo generan una mala imagen al destino, manifestó el doctor Ramón González Lomelí, director de turismo municipal.

Al respecto comentó que existe una autoridad para regular si Uber puede dar el servicio o no en la ciudad, por lo que los taxistas no son esa autoridad para impedir y bloquear a esta empresa, “es pésimo lo que están haciendo y en plena franja turística por lo que solo están dando una mala imagen al destino y eso no queremos, de por si tenemos una calificación mala por el turista sobre el transporte público”, expresó.

