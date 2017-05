“Los independientes haremos la diferencia: Ernesto Pérez “El Chapo”

0 Compartidos Compartir Tweet

Bahía de Banderas, Nay.- “No podemos equivocarnos, hay que ver bien a quien le damos el voto, hagamos conciencia. Éste cuatro de junio habrá un nuevo presidente, eso no lo pongan en duda, por eso es importante reflexionar y dejar de votar siempre por los mismos. Ellos no han hecho nada ni lo van a hacer. Nosotros hagamos el cambio, los independientes harán la diferencia.” Así comenzaba su recorrido el candidato independiente a la presidencia municipal de Bahía de Banderas, Ernesto Pérez “EL CHAPO”.

Y es que los independientes no cesan en sus ánimos por buscar el apoyo de la población. Desde muy tempranas horas se les ve planeando con sus respectivos equipos de trabajo el recorrido que habrán de hacer en el transcurso del día. Tan sólo éste jueves iniciaron camino en la colonia Nueva Era de La Cruz de Huanacaxtle.

Casa por casa Ernesto Pérez “EL CHAPO” se daba a la tarea de dialogar con los vecinos quienes después de escucharle le solicitaban resolver lo que otros habían dejado de hacer. Así lo expresó uno de ellos: “Cada tres años siempre es lo mismo, vienen, ven las carencias en las que nosotros nos encontramos, nos prometen que se va a arreglar y luego nada más ya no nos conocen. Pero eso sí, después ya nomás nos damos cuenta de que ellos ya tienen más propiedades.”

Para el candidato independiente hablar de prioridades resulta un poco complicado debido a los tantos problemas con los que cuenta el municipio. “No hay lugar en todo Bahía de Banderas que no tenga carencias de servicios públicos. Elpésimo trabajo que hacen al recolectar la basura sumado a las calles mal planeadas y sin pavimentar hace que éstas se vean más sucias. Con poca o nula electricidad mi gentevive más insegura, no puede andar por sus calles de forma tranquila. A eso todavía le sumamos los lamentables servicios médicos. Definitivamente hay mucho por hacer, pero a eso vengo yo, a trabajar.”

Al recorrido le acompañaron los candidatos independientes Yosef Verduzco y José Gómez “Pepe pillaco”, el primero a la diputación local por el distrito 17 y, el segundo, a la regiduría por la demarcación 2 así como sus respectivos equipos de trabajo.

Por la tarde los equipos se trasladaron hacia Valle Dorado. En compañía de Martín Rentería “Pichina” candidato independiente a la diputación local por el distrito 18 y Roberto Cueva “Chayan” candidato también por la vía independiente a la regiduría por la demarcación 4, Ernesto Pérez “EL CHAPO” recorrió cada una de sus calles causando tremendo alboroto. Poco a poco los vecinos salían de sus casas para saludar y atender al independiente quien no dudaba en dejarse querer por quienes le han prometido otorgarle el voto.

“Yo les agradezco a todos ustedes mi gente por el apoyo que me han brindado, la apertura cuando me invitan a pasar a sus casas, la confianza que han depositado en mí desde el primer momento en que me dieron su firma. Tengan por seguro que trabajaré para que Bahía mejore enormemente, mi palabra está sobre la mesa. Yo, a diferencia de los políticos sí les voy a cumplir. Tengo un nombre, un prestigio que no me interesa perder.”

Finalmente pidió el apoyo para cada uno de los candidatos independientes que le han estado acompañando durante éste proyecto.

