LO ENCUENTRAN SIN VIDA, ATADO Y CON SIGNOS DE TORTURA… Asesinan a un hombre en su departamento

Puerto Vallarta, Jal.-

Ayer se registró el primer homicidio del 2017, del cual se desconocen las causas, pero fue asesinado de manera violenta ya que lo amarraron de pies y manos, las autoridades investigan este hecho.Se dio a conocer que un hombre de aproximadamente 40 años de edad, fue encontrado sin vida en el interior de su departamento en la colonia Aurora por un amigo quien señala tenía dos días sin verlo y que no iba a trabajar.

Los agentes de la Policía quienes recibieron el reporte y fueron los primeros respondientes llegaron al sitio donde se entrevistaron con el amigo el cual señaló que el cuenta con una copia de la llave, por lo que luego de dos días que su amigo no iba a trabajar fue a buscarlo y al tocar y no responderle ingresó encontrándolo en su habitación y de esta forma dio aviso a las autoridades.

