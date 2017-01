Lleva Arturo Dávalos ‘Casa Digna’ a más familias vallartenses

0 Compartidos Compartir Tweet

“Está trabajando bien el ayuntamiento y a los que estamos aquí nos consta”, reconoció el señor Ramiro Meza Arce

Con el compromiso de seguir apoyando a las familias a mejorar su vivienda, el presidente municipal Arturo Dávalos Peña, encabezó este martes la décimo octava entrega del programa ‘Casa Digna’, un esquema que se retoma y se fortalece este 2017 para llegar cada vez a más vallartenses.

Fue en el sector número 22, que conforman las colonias Infonavit CTM, Garza Blanca, Ex haciendas de El Pitillal, Vida Vallarta, Los Sauces, Fovissste 96, Aralias, Jardines de Vallarta y Real del Marlín, donde 256 familias recibieron el apoyo del gobierno municipal para seguir acondicionando sus hogares y consolidar un patrimonio seguro para sus hijos.

En su mensaje, el alcalde Arturo Dávalos reiteró el interés de este ayuntamiento de trabajar por una mejor calidad de vida para todos los vallartenses, con la gestión continua que como gobierno se está haciendo, la entrega de mayores apoyos, la atención de las colonias y la mejora de los servicios públicos.

“Estamos cumpliendo nuestro compromiso con todos ustedes. Queremos que este gobierno ayude a la gente porque sabemos que hay casas que no tienen piso firme, es de tierra; que no tienen techo, tienen lona o plástico; no tienen baño o cocina, y con este material que les estamos entregando, poco a poco vamos a ir mejorando juntos la vivienda que le van a dejar como herencia a sus hijos, a sus nietos. Eso es lo que más queremos todos nosotros y en eso es en lo que estamos trabajando”, precisó.

A nombre de los beneficiarios, el señor Ramiro Meza Arce, presidente de la colonia Jardines de Vallarta, reconoció el esfuerzo que de manera decidida lleva a cabo el primer edil Arturo Dávalos en beneficio de esta ciudad. “Está trabajando bien el ayuntamiento y a los que estamos aquí nos consta”, afirmó.

A esta entrega acudieron los regidores Elisa Ramírez Ruelas, Edelmira Orizaga Rodríguez, Juan Solís García y Eduardo Martínez Martínez; el secretario general del ayuntamiento, Víctor Bernal Vargas; Diego Franco Jiménez, director de Desarrollo Social y Norma Sámano Sotelo, coordinadora de Sector.

