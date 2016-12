Llega regalo de navidad para Delfines

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHIA

Puerto Vallarta, Jal.- Llegó con anticipación el regalo de Navidad para los niños que forman parte de la Escuela de Beisbol Delfines de Puerto Vallarta, que encabeza Osiris García, ya que el pasado jueves 15 recibieron una importante donación de material para sus prácticas, que vendrán a apoyar a los pequeños.

Bob Miller y su esposa Kimberly, quienes se encuentran de visita en Puerto Vallarta con motivo de vacaciones de fin de año, fueron quienes hicieron éste donativo que consistió en material deportivo, y como lo señala el manager Osiris García, “éste material no es para que me lo quede yo, no es para venderlo, todo será para los niños se los vamos a regalar a quienes hemos visto que necesitan que les echen una mano”.

Nota completa click aqui...