Y que llega la partida de los reyes

Ante los reyes llegó la partida, no hay plazo que no se venza ni fecha que no se cumpla.

La partida llegó.

Los reyes aunque escondidos, contentos.

Y aparecen los que presumen estar y haber estado en contra, y presumen que ellos no levantaron el dedito, lástima que de igual manera no lo movieron para hacer algo tampoco. Y los que hicieron la partida posible se esconden, los reyes de nuestro país escondiditos. Que aquí no hay monarquía, pues que alguien se los explique a ellos entonces. Ya saldrán para las elecciones, y se presentarán como si nada con regalos para los inocentes chamacos, a quienes sólo hace falta presentarles un dulce o una pelota y como arte de magia olvidada la partida.

¿Y a quien le tocó mono?, preguntan mientras la parten.

