Llega AMLO a Badeba a regañar a militantes de MORENA

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHIA

Bahía de Banderas Nay.-

Este jueves comenzó la gira de cuatro días por el estado de Nayarit, que emprende Andrés Manuel López Obrador (AMLO), líder del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con motivo del inicio de la precampaña a Gobernador que encabezan los dos aspirantes debidamente registrados, Miguel Ángel Navarro Quintero y Francisco Durón Hernández.

Presente en la plaza pública de San José del Valle, el ex priista, ex perredista y hoy Líder de MORENA, recibió la información de que en el municipio solo existen 18 comités de Morena de 34 seccionales, por lo que al faltar 16 ante un proceso electoral, no le deja conforme y designa a quien ya opera en Bahía de Banderas desde hace meses, al Senador Carlos Manuel Merino Campo, para que se apresure en este tema y se dedique de tiempo completo.

En el discurso que siempre usa contra los mismos de siempre, de la mafia del poder y ahora quienes aprobaron el gasolinazo, todos menos los legisladores de MORENA, Andrés Manuel López Obrador llegó para dar su apoyo y preferencia a uno de los precandidatos, a Navarro Quintero. El desdén para el otro precandidato Francisco Durón fue evidente.

Nota completa click aqui...