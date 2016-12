Listos para el Juego de Estrellas

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHIA

Puerto Vallarta, Jal.-

Se llegó la fecha, éste viernes 30 de diciembre, llega a Bahía de Banderas el evento denominado Juego de Estrellas, un partido de exhibición entre ex jugadores profesionales y equipos de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas (medio tiempo contra cada uno), además de un torneo desde categorías infantiles a lo largo de todo el día en la unidad deportiva de Bucerías.

Los organizadores promueven el evento, anunciándolo como más que un torneo, es un espectáculo y una convivencia familiar.

Son varios los jugadores ex profesionales que vendrán a Bucerías para este Juego de Estrellas, pero sin duda uno de los que más llama la atención es Rodrigo el “Pony” Ruiz, jugador habilidoso de origen chileno que tuvo una larga carrera en México con equipos como Toros Neza, Santos Laguna y Tecos entre otros.

El partido con los ex profesionales está programado para ponerse en marcha por ahí de las 6:00 de la tarde en la unidad deportiva de Bucerías. Pero la actividad se pone en marcha desde las 8:00 de la mañana con torneos en categorías Infantil, Juvenil y Libre, ésta última en ambas ramas.

