Listo el informe de Candelaria Tovar

Puerto Vallarta, Jal.-

Remodelaciones en el Cadi del centro y el CAIAM por casi un 700 mil pesos, así como la atención a poco más de 40 mil personas, son parte de las actividades que se estarán la tarde de hoy la presidenta del Sistema DIF, Candelaria Tovar Hernández.

“Estoy muy contenta y voy a presentar los cambios que se han hecho, el trabajo que hemos realizado y son satisfacciones no solo para mí, sino para toda la gente que me ha apoyado, todo lo que he hecho ha sido con transparencia y está a la vista de todos”, dijo.

Detalló que a la fecha se han realizado dos remodelaciones en edificios que opera el DIF, tales como el CADI que se encuentra frente al parque Hidalgo, en el cual se invirtieron alrededor de 200 mil pesos y en el Centro de Atención Integral al Adulto Mayor –CAIAM- por casi 500 mil pesos, en ambos casos, se habla de inversión de parte de empresas, y asociaciones internacionales que apoyaron en la rehabilitación de techos, mejoramiento de espacios, instalaciones eléctricas, saneamiento entre otros.

