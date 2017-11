Líder y campeón, ya están fuera

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.-

Sorprendente, inesperada y sorpresiva, así se puede calificar la final de la liga Cascarita de Futbol que habrán de disputar los equipos del Deportivo Allende y los Bravos de Aramara el próximo lunes, luego de que la tarde de ayer consiguieron sus respectivos pases a la final, tras dejar en el camino a Pitillal y Tomoca respectivamente.

Si la semana anterior me hubieran dicho que el líder del torneo regular, Tomoca, y el actual campeón defensor, El Pitillal, estarían eliminados la tarde de ayer lunes, les hubiera dicho que estaban locos o que si no la controlaban, que no la fumaran.

Pero es una realidad, el líder del torneo actual y el campeón del anterior, ayer no tuvieron los argumentos suficientes para evitar su eliminación.

