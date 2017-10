“Yo les avisé que incurrían en delitos”: Roberto Ascencio

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.-

Con esta información que evidencia la posible comisión de varios delitos, Tribuna de la Bahía buscó a quien fue síndico municipal en el gobierno de Ramón Guerrero, para abundar en el tema.

En entrevista, Roberto Ascencio Castillo señaló que este escenario de problemas legales, se los anticipó al entonces Oficial Mayor Administrativo, Ignacio Guzmán, y después a Santiago Centeno Ulín; al ex tesorero Samuel Octavio Pelayo Paz y el propio ex alcalde Ramón Guerrero, ya que a dos meses de haber firmado el convenio con el Instituto Fonacot, comenzaron a llegar las notificaciones de no pagos.

Recordó que las retenciones a los trabajadores no fueron enteradas a Fonacot en los términos pactados. “Y esos recursos, no sabemos dónde quedaron, porque se pagó y trae consecuencias serias de carácter legal a los trabajadores por los juicios de embargo, con intereses, gastos y costos. Son las consecuencias que impacta a la gente que no tienen la culpa por tanto desorden”.

