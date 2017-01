Les adeudan sueldo y aguinaldo; hacen paro de labores

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHIA

Bahía de Banderas, Nay.- En el plantel de bachillerato de CECYTEN ubicado en San Juan de Abajo, los maestros se encuentran en paro de labores porque no les han pagado su aguinaldo, parte de la quincena pasada y ya se juntara con la que sigue. Por lo que 55 trabajadores están en paros. Aunque no hay clases, si no se les paga proseguirán así, sin importar que llegue la fecha de inicio de clases, afectando a 1,200 alumnos.

En entrevista, Flavio Tello Vélez, representante Sindical de los Trabajadores de CECYTEN explicó que se les debe el pago de prestaciones de fin de año, y la segunda parte del aguinaldo, y que les habían dicho que se pagaría el pasado 10 de enero. A nivel estado, la deuda que ya tienen es de 7 millones de pesos.

