Lamenta Aristóteles Sandoval deceso de Shimon Peres

• El premio Nobel de la Paz visitó Jalisco, donde participó con el Gobernador en encuentros internacionales donde conversaron sobre la importancia de la entidad, la paz y la apuesta por los jóvenes en la actualidad

El Gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, lamentó desde Nagoya, Japón, donde se encuentra de gira de trabajo, el fallecimiento de Shimon Peres, ex presidente de Israel, quien colaboró cercanamente con este gobierno y en su último encuentro con el mandatario estatal, en Tel Aviv, destacó que Jalisco representaba al “México joven, al México más vivo”.

A través de su cuenta de twitter, Aristóteles Sandoval, externó sus condolencias.

“Lamento profundamente el fallecimiento del ex mandatario de Israel y Premio Nobel de La Paz, Shimon Peres”.

En diferentes ocasiones, Shimon Peres, visitó Jalisco. En noviembre de 2013 asistió a la inauguración de la FIL, en la cual Israel participó como país invitado de honor.

Asimismo, en octubre de 2015 conversó con los participantes de la Cumbre de Negocios, que se efectuó en la capital del estado, sobre la paz con la conferencia “Lucha por la paz en el mundo actual”. En aquella ocasión, el ex presidente indicó a los presentes que la apuesta prevalece en los jóvenes, en los sueños que la gente tiene.

“Tienen una gran tierra, quieren entrar a la nueva era y pueden y deben de no tener miedo, deben de soñar en grande y no en pequeño, no escuchar a los expertos, deben de hacer nuevas cosas y no repetir lo viejo”, había destacado el Premio Nobel de la Paz en 1994, en el máximo encuentro de negocios que se realizaba en el país hace casi un año.

En abril de este año, Aristóteles Sandoval emprendió una gira de trabajo por Israel. Ahí, sostuvo un encuentro con Shimon Peres, donde dialogaron por apostar por la agricultura y medicina moderna además de la estrategia que el ex mandatario israelí emprendía en su fundación para la paz.

Shimon Peres falleció la madrugada de este miércoles a sus 93 años de edad.

