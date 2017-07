La violencia no frenará un servicio que exige la ciudadanía y turistas

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta, Jal.- No le queda de otra al gremio taxista que innovarse y capacitarse para competir no solo con Uber sino con otras más plataformas que podrán incursionar en los próximos años, por lo que la violencia no va a frenar un servicio que la ciudadanía y turistas piden, sin embargo se pone en duda la eficiencia del gobierno municipal al no parar los enfrentamientos entre estos, declaró Francisco Beltrán, ex presidente de Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) en Puerto Vallarta.

En este sentido el empresario y ex presidente de AMAV comentó que Uber es una moda de las redes sociales que está operando en varios países y esa moda en Puerto Vallarta se ha convertido en una necesidad, esto gracias a la opinión de la gente en cuanto al mal servicio que ofrecen los taxistas y que a lo largo de los años se han ganado una mala imagen.

