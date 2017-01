La soberanía de México no está en negociación: SHCP

0 Compartidos Compartir Tweet

La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio Márquez, afirmó que México seguirá defendiendo su soberanía con determinación y decisión ante las acciones que está tomando el nuevo Gobierno de Estados Unidos, ya que “la soberanía de nuestro país no está en negociación”.

Sobre la posibilidad de que México pague el muro que el Gobierno de Estados Unidos tiene planeado construir, Rubio Márquez aseguró que nuestro país no destinará ningún recurso de los mexicanos para ese propósito.

“El hubiera no existe, y en materia de que México pudiera pagar ese muro el hubiera no existe menos”, reiteró la subsecretaria de Hacienda, quien al mismo tiempo, aseguró que, por lo tanto, no habrá ningún impacto en las finanzas públicas nacionales.

En conferencia de prensa para informar sobre los avances del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Nacional en materia del Ahorro para el Retiro, calificó el anuncio hecho por el presidente Donald Trump de construir el muro como “absurdo e inaceptable”, y categórica afirmó que la soberanía de México no está a negociación.

“Respecto al muro, creo que es un tema que se ha tratado, se ha reiterado la posición de México: México no va a pagar en caso de que Estados Unidos decida continuar la construcción de ese muro. Nos parece que el que se pretenda que México vaya a pagar ese muro es un planteamiento absurdo e inaceptable”, dijo.

La funcionaria federal reconoció que vivimos una nueva época en nuestro país, son tiempos distintos para México y para el mundo. Por lo que el Gobierno de la República tomará decisiones firmes, decididas, oportunas y no apresuradas.

“Nos exigen los tiempos actuales temple, madurez, reflexión y unión de todos los actores en el país para poder avanzar de acuerdo a las circunstancias”, comentó.

A la par, recordó que la economía mexicana cuenta con fundamentos macroeconómicos sanos, sólidos, que serán prioritarios preservar, y se tomarán todas las medidas que haya que hacer para enfrentar el entorno internacional adverso.

“Se han tomado ya medidas financieras, fiscales, monetarias, al respecto y no escatimaremos en ninguna otra medida hacia adelante, que secuencialmente y de acuerdo a la evaluación que hagamos Banco de México y Hacienda, podamos hacer uso respectivamente y de forma conjunta”, concluyó

