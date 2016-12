La inseguridad se está saliendo del control en todo el país. RYZ

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.- A decir del diputado Rafael Yerena Zambrano, la inseguridad no solo se está saliendo de control en Puerto Vallarta, sino que es una situación en todo el país, “yo creo que nuestro país ya está muy descompuesto, las declaraciones del general Salvador Cienfuegos me dejan muy preocupado, porque el ejército es el único en el que confiamos, porque las policías municipales ya están muy contaminadas”.

Reconoció si bien que los soldados no están para perseguir delincuentes, de alguna manera son los han dado amortiguamiento al problema de seguridad que tenemos en el país.

