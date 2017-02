La empresa nunca estuvo acéfala: transportistas

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.-

Fue el pasado 16 de enero, cuando los comisarios que forman parte de la empresa Integrados Unidos de la Bahía designaron a Adrián Gómez Meza como presidente del Consejo de Administración de manera provisional, por lo que esta solventada su personalidad jurídica, aunado a que a la Secretaría de Movilidad no le impedía continuar con la entrega de la concesión.

“Fue la Secretaría de Movilidad quien estableció las fechas de la entrega de la concesión pero la autoridad no cumplió, en los términos del fallo y el título de concesión, no obstante de que la empresa, en ese momento, había iniciado un periodo de transición, los comisarios tienen facultades de representación de la empresa, además de que se cuenta con apoderados”, dio a conocer Víctor Manuel Jaramillo López, apoderado legal de la empresa Integrados Unidos de la Bahía.

En este sentido dijo, la Semov, tiene entre sus archivos el acta constitutiva de la empresa, de tal suerte que pudieron haber analizado la documentación y darse cuenta que la empresa nunca se quedó acéfala, pese al deceso de José de Jesús Bernal; dado que siempre se contó con apoderados legales para comparecer ante la Secretaría.

