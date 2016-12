La corrupción sigue siendo un tema pendiente

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.-

El hecho de que exista un día internacional contra la corrupción significa que este sigue siendo un tema pendiente en todos los niveles aunado a que no se puede decir si hay avances o no, sino que falta mucho por hacer y buscar aterrizar las políticas nacionales a nivel local, por ejemplo en las adjudicaciones de obra, las cuales se hacen de manera privada y dan pie a pensar mal, consideró Juana Adelfa Delgado, coordinadora del Consejo para la Seguridad, Transparencia y Buen Gobierno.

“La corrupción es una actividad constante, por lo que es un tema pendiente para los ciudadanos, no es tema que yo consideré que se está mermando o disminuyendo. Yo creo que todos estos años de desconfianza hacia el sistema de gobierno por actos de corrupción, va a tardar muchos años en poder contrarrestarse y que la gente no tenga suspicacias o dudas de cómo se realizan las acciones”, dijo

En este sentido dijo, hay una permanente desconfianza entre los ciudadanos, de ahí que los avances que hay en materia de anticorrupción han sido en su mayoría por presión ciudadana, denuncias públicas de los ciudadanos o de los medios de comunicación que ponen de manifiesto diversos hechos.

