La ciudad imaginada Viviendas deshabitadas

0 Compartidos Compartir Tweet

Una de las contradicciones de las ciudades en México es el aumento de casas deshabitadas. Si bien no se cuenta con datos precisos respecto al número de unidades habitacionales abandonadas, los cálculos de algunos expertos las ubican en un rango de 5 millones de unidades, es decir casi el 15% del total de las viviendas en el país.

Cómo es posible que se tengan tantas viviendas deshabitadas cuándo el déficit habitacional a nivel nacional no está cubierto…? Su probable respuesta muestra del fracaso de las políticas habitacionales en México donde abundan las “casas sin gente”. Es decir, durante 40 años las políticas urbanas no se han articulado con las políticas habitacionales produciéndose mucha vivienda en cantidad pero poca de calidad.

Uno debilidad es la dotación de vivienda accesible para la población de escasos recursos que suman la mayoría. Para atender esta dinámica, el Estado mexicano estableció en 1972 el Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) con el objetivo de edificar viviendas de interés social para los trabajadores. El Infonavit es el mayor prestamista hipotecario en América Latina, con más de 5 millones de hipotecas otorgadas y una nueva agregada cada minuto.

Nota completa click aqui...