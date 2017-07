Jugaron sólo siete entradas   Ganaba 3Rs 4-0 y llegó la lluvia

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.- Con pizarra de 4 carreras contra 0, el equipo de 3Rs consiguió su primer triunfo en la serie final del Torneo Nocturno de Primera Fuerza Libre en la Liga Municipal de Beisbol. Superaron a Fresh Car, quienes se mantienen con ventaja en la serie, ahora por 2-1. El partido se jugó solamente en siete entradas debido a que fueron sorprendidos por la lluvia y hasta ahí llegó el tercer duelo de la serie final, en el diamante Agustín Flores Contreras. Por cierto, para la gente de 3Rs queda en claro que el partido no ha concluido, pues al ser play-offs aún se deben jugar dos entradas más; la gente de Fres Car tiene en claro que ya perdieron el juego y esperan el cuarto partido la semana próxima.

El presidente de la Liga Municipal de Beisbol, Martín Flores, señaló a Tribuna de la Bahía, que no se puede citar a los equipos para jugar dos entradas, así que irán al cuarto partido y en caso de ganarlo Fresh Car ya no tendrá sentido programar las dos entradas restantes. Pero vamos a lo que sucedió en el diamante Agustín Flores Contreras la noche del miércoles pasado en donde Jesús “Chito” Aguiar corrió con suerte en esta ocasión y se mantuvo certero en sus disparos desde la lomita, logrando colgar siete ceros de manera consecutiva sobre el cuadro de Fresh Car, quienes en esta ocasión no fueron efectivos con el bat y simple y sencillamente no pudieron anotar.

