Juan Pablo Hernández “Licores artesanales desde Arandas hasta Puerto Vallarta”

Puerto Vallarta Jal.- A pesar de las dificultades para poder colocar al mercado un producto de calidad e innovador, la pasión fue lo que motivó a Juan Pablo Hernández para crear sus deliciosos Licores Artesanales, los cuales son hechos 100% con productos de la región, sin conservadores, por lo que hoy en día estas cremas son del gusto del público.

La semana pasada, se realizó el segundo Encuentro Gastronómico Jalisco Produce, Jalisco Consume, en donde participaron alrededor de 60 productores de la región, por lo que Tribuna de la Bahía entrevistó a Juan Pablo Hernández ya que su producto fue uno de los más consumidos durante este evento.

¿De dónde eres originario? De Arandas Jalisco, ahí nací y ahí radico.

¿Qué producto ofreces? Son licores artesanales llamados “Pasión”, y el objetivo principal de estos es utilizarlos en todo tipo de coctel, gastronomía, son bebidas para tomarse ya en las rocas.

¿Cómo surge esta idea? A los 14 años yo trabajaba en el restaurante de un tío donde era bartender, siempre cuando hacia los licores o bebidas preparadas me gustaba ver la reacción de las personas, de qué les gustaba, por lo que hice una receta en la cual salió el licor de almendras, en aquellos ayeres no estaba tan perfeccionada y fue ahí donde salió el nombre de “Pasión”, porque me apasionaba mucho ver como a la gente le gustaban los licores y como se incorporaban a los platillos y de ahí fue creciendo la idea hasta que lo hice un proyecto palpable.

